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حاتم عمور يختار جاد الشويري لتصوير أجدد أعماله

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الأحد 20-12-2015 00:43

انتهى الفنان المغربي حاتم عمور، من تسجيل أغنية جديدة ، تحمل عنوان " الاول " من كلمات وألحان توفيق المغربي وتوزيع جلال حمداوي، فيما سيكون إخراج الفيديو كليب للمخرج اللبناني المعروف جاد الشويري وتحت إشراف المنتج الأردني فرسان الصفدي.

وسيقوم حاتم بتصوير الفيديو كليب بلبنان في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد عودته من الجولة الفنية التي يحيي فيها حفلات غنائية بكل من أمريكا والعاصمة الايطالية روما.

 

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