أيتن عامر تكشف عن جنس مولودها

كشفت الممثلة ايتن عامر عن حملها بفتاة .

ونشرت ايتن عبر حسابها على "انستغرام" صورة لجنين وعلقت عليه قائلة باللغة الانجليزية:"إنها فتاة" فانهالت التهاني عليها.

وكانت ايتن قد تزوجت منذ حوالى خمس شهور من مدير التصوير محمد عز العرب، بعد صداقة استمرت شهور قليلة، وهي الأن حامل في شهرها الرابع.

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