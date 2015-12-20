انتهاء الموسم الأول من"عرب كاستينج" بفوز متسابقين من الجزائر والمغرب

توج كل من زبير بلحر من الجزائر وجيهان خليل من المغرب بلقب أفضل ممثل وأفضل ممثلة في نهائي برنامج"عرب كاستنيج"في موسمه الأول وسط فرحة عارمة من الاثنين.

وحصل الاثنين على اللقب بعد تصويت الجمهور الذي جاء لصالحهما متفوقان على ستة مشتركين أخرين وصولوا إلى مرحلة النهائي معهم.

وتسلم زبير وجيهان عقداً من شركة كلاكيت للانتاج الفني للقيام ببطولة مسلسلين حيث تشارك جيهان في مسلسل "الحرملك" فيما سيكون زبير بطلا في مسلسل"جيران".

وتم الاعلان أيضاً عن مشاركة الستة متسابقون في مسلسل"الحرملك"خاصة وإنهم وصلوا إلى النهائي وأعتبر القائمين على البرنامج أن وصولهم لهذه المرحلة يعد نجاحا كبيرا يوازي الفوز باللقب.

وتم الإعلان عن وجود موسم ثاني من البرنامج سيتم التحضير له قريبا.

وشارك في لجنة حكم الموسم الأول كل من غادة عبد الرازق وباسل خياط وقصي خولي وكارمن لبس.

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