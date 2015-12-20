ديمة قندلفت تقول لا للشيخ سعيد

تستعد النجمة السورية ديمة قندلفت للموافقة على المشاركة في بطولة المسلسل الإجتماعي " بلا غمد " من تأليف بشار بشير وسيناريو وحوار عثمان جحى ومؤيد النابلسي وإخراج فهد ميري وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي .

وحسب ما علم " سيدتي نت " بشكل حصري، فإن ديمة قندلفت تؤدي في المسلسل شخصية " خولة " زوجة الشيخ سعيد وهو زعيم للمسلحين وهي الشخصية الوحيدة القادرة على الوقوف في وجهه وتصاب بنكبة كبيرة بعد فقدانها ابنتها حيث تصبح لديها ردة فعل قاسية تجاه زوجها التي هي بالأساس معارضة لتصرفاته التي تسببت في دمار وخراب حارته .

وكانت ديمة اعتذرت عن المشاركة في بطولة مسلسل " خاتون " للمخرج تامر اسحاق رغم توقيعها العقد والإعلان عن اسمها ضمن أبطال العمل لتحل محلها النجمة سلافة معمار .

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