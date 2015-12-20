أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ديمة قندلفت تقول لا للشيخ سعيد

Google+ Print

الأحد 20-12-2015 01:38

تستعد النجمة السورية ديمة قندلفت للموافقة على المشاركة في بطولة المسلسل الإجتماعي " بلا غمد " من تأليف بشار بشير وسيناريو وحوار عثمان جحى ومؤيد النابلسي وإخراج فهد ميري وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي .

وحسب ما علم " سيدتي نت " بشكل حصري، فإن ديمة قندلفت تؤدي في المسلسل شخصية " خولة " زوجة الشيخ سعيد وهو زعيم للمسلحين وهي الشخصية الوحيدة القادرة على الوقوف في وجهه وتصاب بنكبة كبيرة بعد فقدانها ابنتها حيث تصبح لديها ردة فعل قاسية تجاه زوجها التي هي بالأساس معارضة لتصرفاته التي تسببت في دمار وخراب حارته .

وكانت ديمة اعتذرت عن المشاركة في بطولة مسلسل " خاتون " للمخرج تامر اسحاق رغم توقيعها العقد والإعلان عن اسمها ضمن أبطال العمل لتحل محلها النجمة سلافة معمار .

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي