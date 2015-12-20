فاليري أبو شقرا في أول تصريح بعد حفل "ملكة جمال العالم"

بعد فوزها بالمركز الرابع في مسابقة ملكة جمال العالم التي اقيمت اليوم السبت في الصين، أعربت ملكة جمال لبنان للعام 2015 فاليري ابو شقرا ، عن سعادتها وفخرها بالوصول الى هذه المرحلة ورفع اسم لبنان عالياً.

وفي حديث لقناة الـ LBCI، قالت ابو شقرا: " شعوري لا يوصف، أنا سعيدة جداً، فكان تركيزي ان افعل كل ما في وسعي لرفع صورة لبنان، واستطعت بفضل اللّه ان احقق هذا الهدف، والكل يسألني عن لبنان ويعبّر عن حبّه لهذا البلد".

وأضافت: "التجربة علمتني الكثير، كأن اعتمد على نفسي، واتقبل الآخر، واتقدم الى الأمام، وهذه اول خطوة تثبت ما سبق وقلته بأنني لا اريد أن امر مرور الكرام".

وختمت فاليري بالقول " أشكر كل اللبنانيين، والعالم، وعائلتي وكل من دعمني وصوت لي، الذين من دونهم لما وصلت الى هذه المرحلة".

ألبوم لملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا