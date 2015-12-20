حبس عاطل لاتهامه بحيازة 3 آلاف قرص مخدر بالطالبية

أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة 3 آلاف قرص مخدر وسلاح نارى بالطالبية، واعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته للمواد المخدرة لترويجها على عملائه.إعلان - Ads إعلان - Ads
وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، تفيد بحيازة "محمد.س" كمية من الأقراص المخدرة لترويجها على عملائه بالمنطقة، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته 3 آلاف قرص مخدر وفرد خرطوش و7 طلقات، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.