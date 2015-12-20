أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل لاتهامه بحيازة 3 آلاف قرص مخدر بالطالبية

Google+ Print
حبس عاطل لاتهامه بحيازة 3 آلاف قرص مخدر بالطالبية حبس عاطل لاتهامه بحيازة 3 آلاف قرص مخدر بالطالبية
أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة 3 آلاف قرص مخدر وسلاح نارى بالطالبية، واعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته للمواد المخدرة لترويجها على عملائه.

وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، تفيد بحيازة "محمد.س" كمية من الأقراص المخدرة لترويجها على عملائه بالمنطقة، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته 3 آلاف قرص مخدر وفرد خرطوش و7 طلقات، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365