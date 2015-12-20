حبس عاطل لاتهامه بحيازة 3 آلاف قرص مخدر بالطالبية

أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة 3 آلاف قرص مخدر وسلاح نارى بالطالبية، واعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته للمواد المخدرة لترويجها على عملائه.

وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، تفيد بحيازة "محمد.س" كمية من الأقراص المخدرة لترويجها على عملائه بالمنطقة، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته 3 آلاف قرص مخدر وفرد خرطوش و7 طلقات، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.