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العلماء المسلمين: حوار الصخيرات بالمغرب بين الليبيين نموذج للإجتهاد السياسى

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العلماء المسلمين: حوار الصخيرات بالمغرب بين الليبيين نموذج للإجتهاد السياسى العلماء المسلمين: حوار الصخيرات بالمغرب بين الليبيين نموذج للإجتهاد السياسى
قال عضو الأمانة العامة بالاتحاد العالمى لعلماء المسلمين على الصلابى، إن حوار الصخيرات بالمغرب بين الفرقاء الليبيين نموذج من الاجتهاد السياسى القائم على دفع المفاسد وجلب المصالح.

واعتبر "الصلابى" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" مساء السبت أن ما حدث فى حوار الصخيرات هو محاولة جادة من مجموعة من الأفاضل من أبناء الشعب الليبى للوصول إلى حكومة وطنية يتعامل معها المجتمع الدولى .

وأضاف أن هذا الاجتهاد جاء بعد أن فشلت المؤسسات والحكومات الموجودة فى التفاهم والتعاون والاتحاد للخروج من حكومتين إلى حكومة واحدة، ومن برلمانين إلى برلمان واحد، ولم تستطع المشاريع الأخرى الوصول إلى الأمن والاستقرار وسيادة الدولة ووحدتها، وشدد الصلابى بأنه ليس لدى من يعارض الاتفاق أى مبرر فى تكفير الناس أو وصفهم بالعملاء والخيانة وبيع الوطن .
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