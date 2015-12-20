7 وزراء يجتمعون اليوم لمناقشة آليات تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

يعقد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعاً بـ 6 وزراء ( التخطيط ، المالية ، التعليم ، والتضامن، والقوى العاملة والشئون القانونية، مجلس النواب)، المكلفين بالإعداد لمناقشة آليات تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد للبدء فى تطبيقه فور إقراره من البرلمان.

وعقد مساء أمس السبت، الدكتور أحمد عماد، اجتماعاً موسعاً مع عدد من قيادات الوزارة لإعداد كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة لبدء وزارة المالية فى صياغة الدراسات الإكتوارية للمشروع .

جدير بالذكر، أن تطبيق قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، يعد حقاً دستورياً للمواطن المصرى فى الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها.

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