التعاقد مع خبير عالمى للتخلص من ألف طن زيوت ملوثة بمحطات الكهرباء

قال الدكتور حسن سويلم، مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بوزارة البيئة، إن البنك الدولى للإنشاء والتعمير IBRD تعاقد مع الخبير الالمانى مايكل مولر لبدء إجراءات التخلص من 1000 طن من الزيوت الملوثة " PCBs " الموجودة في المحولات الكهربائية منذ عام 1986 عن طريق معالجتها .

وأضاف الدكتور حسن سويلم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الخبير الالمانى يعد رقم 1 فى مجال معالجة الزيوت الملوثة في العالم حيث يطلق عليه " mr POPs"، موضحا أنه من المقرر أن يصل القاهرة بداية الشهر المقبل ويبدأ أولى مهامه.

وأشار سويلم ، إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حددت 15 موقعا مبدئيا على مستوى الجمهورية لتجميع الزيوت الملوثة من المحولات الكهربائية، وسيقوم الخبير الألمانى بتحديد خمسة مواقع وسيطة من الـ15 موقعا لتجميع الزيوت الملوثة بها، تمهيدا لنقل التكنولوجيا الدولية وشراء وحدات معالجة الزيوت الملوثة.

وأوضح ، أنه من المقرر ان تكون زيارة الخبير الدولى العالمى لوزارة البيئة والكهرباء لمدة شهر على أن يقوم خلال زيارته أيضا بعمل برامج تدريبية متخصصة للكوادر الفنية بوزارة الكهرباء وشركات نقل وتوزيع الكهرباء، وكذلك الكوادر الفنية بقطاع المخلفات بوزارة البيئة وأفرع الوزارة الإقليمية .

وتابع سويلم:" الخبير سيقوم ايضا بزيارات ميدانية لمواقع المحولات الكهربائية لشركات الكهرباء للبدء بتحديد الـ5 مواقع الوسيطة لتجميع ومعالجة الزيوت الملوثة ".

في سياق متصل قال سويلم، إن الاتفاقية مع البنك الدولى تنص على أن الـ 5 مواقع التى ستحدد يتم عمل دراسات تقييم أثر التقييم البيئى لها، لافتا إلى أن أى موقع يتم عمل فيه مثل هذه المواد يجب تقييمه بيئيا، موضحا أنه من الممكن أن يتم التعاقد مع شركات مصرية لإجراء هذا التقييم.

وبالنسبة لكمية الزيوت الملوثة الموجودة بمحولات الكهرباء المصرية، قال سويلم ، إن أحد انشطة مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، تتضمن عمل حصر شامل من خلال وضع استراتيجية مستدامة للملوثات العضوية الثابتة وحصرها بالتعاون مع وزارة الكهرباء .

جدير بالذكر ، أن الزيوت الملوثة موجودة بالمحولات التى دخلت الخدمة فى الفترة من عام 1950 وحتى 1986، ومشروع معالجة الزيوت الملوثة مختص بمعالجة 1000 طن من تلك الزيوت خلال 4 سنوات حتى عام 2019 .