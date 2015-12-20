نائب بالقناطر: 3500 مصاب بفيروس c فى الدائرة والصحة أهم أولوياتى بالبرلمان

أكد عادل عامر نائب حزب مستقبل وطن عن دائرة القناطر الخيرية أنه سيقدم مقترحا إلى مجلس النواب لإعطاء سلطة لعضو البرلمان لأخذ عينات من مياه الشرب وتقديمها للتحاليل، ومحاسبة رئيس شركة المياه لأن معظم حالات فيروسc بسبب سوء مياه الشرب.

وقال عامر لـ"اليوم السابع" إن ملف الصحة من أهم أولوياته داخل البرلمان، وإنه سيقوم بتقديم مشروع قانون عن الصحة للوقوف بجانب مرضى فيروس c، مشيرا إلى أنه إذا لم تحل مشكلة مياه الشرب فلا قيمة للعلاج ولا قيمة لملايين الجنيهات التى صرفت على علاج هذا المرض اللعين، الذى انتشر بكثرة بريف ومدينة القناطر.

وأضاف عامر أنه دشن مبادرة للكشف المبكر عن فيروس سى بقرى الخرقانية والأخميين وشلقان وعرب الحارث وكفر الحارث، بمشاركة فريق من أطباء التحاليل سحبوا العينات وأجروا الفحوصات اللازمة للمواطنين، وتبين أن 3500 مواطن بالقناطر مصابين، وتسلم ما يقرب من 200 مريض بفيروسc من أهالى مركز القناطر الخيرية العلاج الخاص بمستشفى عين شمس الجامعى، بناء على الحملة التى انطلقت بجميع قرى مركز القناطر الخيرية، وإن الحملة تعمل لعلاج المصابين بهذا الفيروس اللعين.