للرجل.. نصائح للتخلص من حكة الأعضاء التناسلية

حكة المنطقة التناسلية عند الرجال مشكلة تقابل البعض منهم، ولها الكثير من الأضرار على المدى الطويل منها اسمرار هذه المنطقة وما حولها، وتغير لونها إلى اللون الداكن، وإمكانية التهاب الجلد، وبالطبع تسبب الإحراج وقد يصل الأمر إلى نفاذ رائحة غير محببة مع تزايد العرق والمرور بيوم شاق، وهو ما يحتاج لعناية واهتمام كى يتخلص الرجل سريعًا من تلك المشكلة.

الدكتور أيمن محمد أخصائى الجلدية والتناسلية أوضح أن حكة المنطقة التناسلية والأعضاء التناسلية لدى الرجل مشكلة يعانى منها بعض الرجال، وتحتاج لبعض الاحتياطات وسبل النظافة الشخصية السليمة، ولها الكثير من الأسباب، منها عدم تجفيف هذه المنطقة جيدا، وحلاقة الشعر بأمواس حلاقة غير نظيفة، أو بعض الأسباب المتعلقة بارتداء ملابس داخلية غير مناسبة، وطبيعة اهتمام الرجل

> بنظافته الشخصية والغسل من الجنابة وطبيعة إفراز العرق فى جسمه بالكامل.

ويقدم أخصائى الجلدية مجموعة من أهم النصائح المهمة التى تقى الرجل من مشكلة حكة المنطقة التناسلية وتخفيف حدتها تدريجيا:

اهتم بتجفيف المنطقة جيدًا بعد كل استحمام، أو وضوء

>اهتم بالاستحمام الجيد وغسل هذه المنطقة جيدًا بمياه فاترة بعد السباحة فى البحر أو حمامات السباحة الملوثة

>الحفاظ على التطهر والاستحمام الجيد وغسل المنطقة جيدًا بعد الجماع

>الاهتمام بالبعد عن ارتداء ملابس داخلية غير قطنية وغير جيدة التهوية أو شديدة الضيق

احلق تلك المنطقة بطريقة سليمة، وباستخدام ماكينة نظيفة مخصصة فقط لتلك المنطقة، مع تنظيفها جيدًا قبل وبعد الاستخدام وتجفيفها، واغسل المنطقة جيدًا بالمياه والصابون بعد الحلاقة

اهتم بنظافتك الشخصية وتغيير ملابسك الداخلية بشكل منتظم

ابتعد عن كثرة الحك حتى لا تسبب التهابات شديدة ومبرحة

اهتم بارتداء ملابس فضفاضة لا تسبب انعدام التهوية لتلك المنطقة وبخاصة البنطلون الجينز الثقيل والضيق

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