"الوفد" يبحث اليوم الانضمام لـ"دعم مصر".. ومصادر: اتجاه للرفض

تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، اجتماعا برئاسة الدكتور السيد البدوى عصر اليوم الأحد، ومن المقرر أن يعرض رئيس الحزب تقريراً حول الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها على اجتماع الهيئة، كما سيتم حسم موقف الحزب من وثيقة ائتلاف دعم الدولة المصرية.

ويناقش الاجتماع كيفية تقديم الدعم الفنى لنوابه داخل البرلمان، وكذلك مناقشة الاقتراح الخاص بتشكيل لجان محلية بالمحافظات.

وكشفت مصادر من داخل الهيئة العليا للوفد، أن هناك اتجاها لدى أغلب اعضاء الهيئة بعدم الانضمام لاى ائتلاف أو تحالف داخل البرلمان .

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