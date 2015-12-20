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عزمى مجاهد للإبراشى: أحداث الشغب قبل مباراة الأهلى وسموحة بروفة لـ25 يناير

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عزمى مجاهد للإبراشى: أحداث الشغب قبل مباراة الأهلى وسموحة بروفة لـ25 يناير عزمى مجاهد للإبراشى: أحداث الشغب قبل مباراة الأهلى وسموحة بروفة لـ25 يناير
قال الإعلامى عزمى مجاهد، إن رابطة الألتراس فى تضم مجموعات من الإخوان و حركة 6 إبريل، موضحاً أنه يبرئ جمهور الأهلى و الزمالك من أحداث العنف فى المدرجات، مؤكداً أن مجموعتين من الإخوان و حركة 6 إبريل تمول وتحرض أعضاء داخل الالتراس للقيام بأعمل الشغب .

وأكد مجاهد، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامجه العاشرة مساءً، والمذاع على فضائية دريم، أن أحداث الشغب قبل مبارة الأهلى و سموحة كانت "بروفة" لـ25 يناير القادم، موضحاً أن الغالبية العظمى من الجماهير لا يتعاملون بنفس المنهج الذى اتبعه محدثى الشغب.


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