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شوبير عن شادى محمد: لا أدب ولا أخلاق..والأخير:لو بطريقتك يبقى على مصر السلام

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شوبير عن شادى محمد: لا أدب ولا أخلاق..والأخير:لو بطريقتك يبقى على مصر السلام شوبير عن شادى محمد: لا أدب ولا أخلاق..والأخير:لو بطريقتك يبقى على مصر السلام
قال الإعلامى أحمد شوبير، إنه لم يحدث فى تاريخ النادى الأهلى على الإطلاق أن جمهوره يحتجز اللاعبين لمدة أكثر من ساعتين ويمنعهم من الوصول إلى المباراة، الأمر الذى أدى إلى خسارة النادى خسارة مذلة ومهينة .

وتابع "أيه رسالة اللى أنت بتوصلها رسالة البلطجة والإرهاب، ولم يحدث فى تاريخ النادى الأهلى أن تكون وجهته الإعلاميه اللاعب شادى محمد لا ثقافة ولا علم ولا أدب ولا أخلاق ولا احترام لأى حد، شتم النادى الأهلى لما كان بيلعب ضد الاتحاد السكندرى.. عمرى ما رديت على العيال الصغيرة دى لكن لازم أرد دلوقتى.. واجهة النادلى الأهلى كان الشيخ طه وزكريا ناصف وياسر أيوب".

وأضاف: لم يحدث من قبل أن مجلس إدارة النادى الأهلى يكون بهذا الضعف لمواجهة هذه الظاهرة.

ومن جانبه رد شادى محمد نجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، والإعلامى الحالى بقناة الأهلى، على تصريحات الإعلامى أحمد شوبير حول اتهامه بعدم المعرفة والجهل والأدب والأخلاق، واتباع البلطجة والإرهاب فى توصيل المعلومة للمشاهدين والمشجعين للنادى الأهلى، قائلاً "هو العلم والأدب أنك تدخل تقول أنت يلا وأنت ياض.. لو هو ده العلم يبقى على السلام".

وأضاف شادى محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، المذاع على فضائية "دريم"، معلقاً على تشبيه "شوبير" للالتراس بالإرهابيين، قائلاً "مش هما صيع وإرهابيين، عزمتهم فى بيتك ليه يا أخى.. أقول القعدة كان فيها إيه.. دخلتهم بيتك ليه فى الوقت اللى إحنا فيه ده.. بلاش سياق الوطنية لأن كلنا وطنيين.. ومش هنوزع على بعض الوطنية".

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