مديرية أمن القاهرة تضبط 3 هاربين من أحكام قضائية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن العاصمة القبض على 3 هاربين من أحكام قضائيا بينهم هارب من حكم بالمؤبد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

تمكن النقيب مصطفى يونس أحمد الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة التبين وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "عادل.ع.م" 35 سنة عاطل، مقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية رقم 1010 لسنة 2013م التبين "سلاح بدون ترخيص" والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 12/7/2013م، فيما تمكن النقيب سامح محمد العربى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "محمد.ك.ع" 25 سنة عاطل، مقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية رقم 1178/3853 لسنة 2013م الزاوية "سلاح نارى" والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بجلسة 24/8/2014م، بينما تمكن الرائد محمد أحمد سلام الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة البساتين وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "حمدى.ج.ع" 35 سنة عاطل مقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية رقم 24224/4141 لسنة 2013م البساتين "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بجلسة 26/11/2014م.

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