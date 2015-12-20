نائب بالشرقية يطالب بإنشاء مبنى للطب الشرعى بالزقازيق

قال الدكتور خالد عراقى نائب دائرة الزقازيق، إنه خاطب الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، بتوفير مبنى لمصلحة الطب الشرعى، للحافظ على حقوق المواطنين وتخفيف معاناتهم.

وأوضح النائب فى تصريحات خاصة أن الشرقية رغم مساحتها الكبيرة إلا أنها تتبع مصلحة الطب الشرعى بالمنصورة، الأمر الذى يهدر وقتا كبيرا فى القضايا وضياع حقوق للمواطنين بسبب ذلك، لافتا إلى أن بعض العينات التحليلية تتعرض للتلف خلال عمليات النقل من محافظة لأخرى، مشيرا إلى أن هذا العام فقط تم رفع 3500 عينة تحليل مخدرات وسموم من المحافظة للمنصورة.

وأضاف نائب الزقازيق أن وزارة العدل ليس لديها أى مانع من تشكيل مكتب بالشرقية وتجهيزه ودعمه بالقوة البشرية، وكل ما تحتاجه هو توفير مبنى لذلك، الأمر الذى سنسعى لتحقيقة.