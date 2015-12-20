أوبريت الليلة المحمدية فى ثقافة الوادى الجديد الثلاثاء احتفالا بمولد الرسول

قال صلاح حسان مدير عام الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد إن المديرية بالتعاون مع قطاع التربية والتعليم بالمحافظة قد انتهت من الإعداد لحفل أوبريت الليلة المحمدية، الذى يشارك به أطفال مدرسة الخارجة الفنية بنات من إخراج الشاعر ناصر محسب، وبالاشتراك مع فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الخارجة، الذى من المقرر عرضه يوم الثلاثاء المقبل على مسرح قاعة على حريف، وذلك بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وأضاف حسان أن الفرع قد انتهى أيضا من تجهيز برنامج الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، بالتعاون مع أوقاف الوادى الجديد والوعظ والإرشاد، حيث يتضمن البرنامج محاضرات دينية وابتهالات وحلقات دينية للتعريف بالوسطية فى الإسلام ومنهاج الرسول القويم فى الدعوة إلى الله، والاستفادة من ذكرى المولد النبوى الشريف فى تعزيز الوازع الدينى والابتعاد عن التشدد والتعصب الفكرى.