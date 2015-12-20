خبر في الجول - المسابقات والجيش لا يمانعان طلب الزمالك نقل المباراة لبتروسبورت

بات قريبا نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة التاسعة من الدوري المصري إلى ملعب بتروسبورت بدلا من الدفاع الجوي.

وكان مقررا إقامة المباراة في ملعب الدفاع الجوي الذي يعتبر الملعب الرسمي لفريق طلائع الجيش في الموسم الجاري 2015-2016.

لكن علم FilGoal.com أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد خاطب مسؤولي طلائع الجيش وطلب نقل المباراة إلى بتروسبورت.

ولاقى خوض الزمالك مباراته على ملعب الدفاع الجوي استياء من جماهير النادي الأبيض بسبب الكارثة التي وقعت في محيطه ونتج عنها سقوط 20 مشجعا للفرسان في فبراير الماضي.

وعلم FilGoal.com أن مرتضى قد أخطر لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين وأكد له أن الجيش وافق على نقل المباراة.

ولم تمانع لجنة المسابقات في نقل اللقاء لملعب بتروسبورت بدلا من الدفاع الجوي في حال موافقة الجيش أصحاب الأرض.

وينتظر أن يتحدث مسؤولو الجيش مع لجنة المسابقات صباح الأثنين من أجل إعلان نقل المباراة رسميا لملعب بتروسبورت.

وتنطلق المواجهة في الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة.