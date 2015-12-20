خبر في الجول - نقل مباريات الأهلي إلى برج العرب.. وتعديلات في جدول الدوري

وافقت الأمانة العامة للقوات المسلحة على طلب النادي الأهلي بإقامة مبارياته في استاد برج العرب ليكون الاستاد ملعبه الرسمي فيما تبقى من موسم 2015-2016.

وكان الأهلي قد أعلن رفضه اللعب على ملعب بتروسبورت في المباريات المقبلة بعد خسارته أمام سموحة بثلاثية نظيفة وقدم طلبا رسميا بنقل مبارياته لاستاد القاهرة أو برج العرب.

وعلم FilGoal.com أن الأمانة العامة أرسلت موافقتها للأهلي ولجنة المسابقات على استضافة مباريات الفريق الأحمر في الموسم الحالي على استاد برج العرب.

لكن نقل مباريات الأهلي لبرج العرب يتبعه إعادة جدولة المباريات في الدوري المصري.

وقد تكون أولى المباريات التي ستقام في برج العرب هي مواجهة حرس الحدود يوم الأثنين بالجولة التاسعة للدوري المصري.

لماذا؟

تقام مباريات الاتحاد وسموحة وحرس الحدود في الإسكندرية وهو ما يلزمه تأمين من مديرية أمن الإسكندرية.

ومع نقل الأهلي لبرج العرب فإن مهمة التأمين ستقع على مديرية أمن الإسكندرية.

وعلم FilGoal.com أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يعكف على إعادة جدولة مباريات الدوري المصري في الأسابيع المقبلة لتسهيل عملية تأمين المباريات.

وسيعتمد اتحاد الكرة الجدول الجديد والإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.