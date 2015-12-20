تجديد حبس المدرس المتهم بهتك عرض طالبات مدرسة إعدادى بإمبابة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المدرس "ز.م" المتهم بالتحرش بعدد من طالبات مدرسة أحمد زويل الإعدادية بمنطقة إمبابة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

كانت النيابة قد استمعت لأقوال إحدى المجنى عليهن، التى ذكرت أمام النيابة، أن المدرس كان يعتاد مغازلتها وهى كانت تصده، وفى إحدى المرات تحسس مناطق حساسة من جسدها، ما دفعها لنهره والتقدم بشكوى ضده.

كما استمعت النيابة لأقوال مديرة المدرسة "منال.ح" التى أفادت أنهم تلقوا عدة شكاوى من الطالبات بشأن التلميحات الجنسية التى كان يوجهها المدرس للطالبات، وأن هذه ليست المرة الأولى التى تشتكى منه الطالبات.