أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس المدرس المتهم بهتك عرض طالبات مدرسة إعدادى بإمبابة

Google+ Print
تجديد حبس المدرس المتهم بهتك عرض طالبات مدرسة إعدادى بإمبابة تجديد حبس المدرس المتهم بهتك عرض طالبات مدرسة إعدادى بإمبابة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المدرس "ز.م" المتهم بالتحرش بعدد من طالبات مدرسة أحمد زويل الإعدادية بمنطقة إمبابة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

كانت النيابة قد استمعت لأقوال إحدى المجنى عليهن، التى ذكرت أمام النيابة، أن المدرس كان يعتاد مغازلتها وهى كانت تصده، وفى إحدى المرات تحسس مناطق حساسة من جسدها، ما دفعها لنهره والتقدم بشكوى ضده.

كما استمعت النيابة لأقوال مديرة المدرسة "منال.ح" التى أفادت أنهم تلقوا عدة شكاوى من الطالبات بشأن التلميحات الجنسية التى كان يوجهها المدرس للطالبات، وأن هذه ليست المرة الأولى التى تشتكى منه الطالبات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365