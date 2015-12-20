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صلاح أمام جنوى - هل ينهي روما عام 2015 بفوز يرفع السكين من على رقبة جارسيا

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صلاح أمام جنوى - هل ينهي روما عام 2015 بفوز يرفع السكين من على رقبة جارسيا صلاح أمام جنوى - هل ينهي روما عام 2015 بفوز يرفع السكين من على رقبة جارسيا

عندما يلعب روما مع جنوى في الدوري الإيطالي ستكون المباراة هي الأخيرة للفريق في عام 2015 فهل يحقق الفوز ليهدأ جماهيره التي ثارت ضد الفريق مؤخرا.

ويحل جنوى ضيفا على روما ضمن الجولة 17 من الدوري الإيطالي وهي الأخيرة في المسابقة هذا العام قبل أجازة أعياد الكريسماس.

ويعاني روما من فترة صعبة يقدم فيها أداء مهزوزا ونتائج سيئة بعد بداية جيدة للموسم، ويبقى رودي جارسيا المدير الفني للفريق على بعد خطوات من الإقالة.

وتشير الكثير من التقارير الصحفية إلى أن مباراة جنوى ستكون الفرصة الأخيرة للمدرب الفرنسي في حالة عدم تحقيق الفوز.

ففريق العاصمة الإيطالية لم يحقق الفوز في أي مباراة منذه انتصاره على لاتسيو في لقاء الجولة الـ12 من الكالتشيو.

لقاء لاتسيو تحديدا شهد إصابة محمد صلاح نجم روما والذي ترك فريقه ليفشل في تحقيق أي فوز، وحتى بعد عودته لم ينجح الذئاب في الفوز أيضا.

عقب شفاءه من الإصابة، شارك صلاح لنصف ساعة في مباراة باتي بوريسوف في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ثم لعب 75 دقيقة في مباراة نابولي التي انتهت بالنتيجة نفسها، قبل أن يكمل 120 دقيقة في مباراة دور الـ16 من كأس إيطاليا والتي شهدت خروج روما على يد فريق سبيتزيا.

روما يحتل المركز الخامس في الكالتشيو برصيد 29 نقطة، فيما يحل جنوى بالمركز الـ17 برصيد 16 نقطة.

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