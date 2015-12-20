"الأرصاد": سقوط أمطار بالقاهرة والوجه البحرى وتكاثر للسحب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تكون خفيفة على الوجه البحرى، والقاهرة، والطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية أما الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
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القاهرة
الصغرى 10 العظمى 17،
الإسكندرية
الصغرى 11 العظمى 19، مطروح الصغرى 9 العظمى 17، بورسعيد الصغرى 13 العظمى 18،
دمياط
الصغرى 13 العظمى 18،
بلطيم الصغرى
11 العظمى 20،
الإسماعيلية
الصغرى 10 العظمى 18 السويس الصغرى 10 العظمى 18، العريش الصغرى 08 العظمى 18، نخل الصغرى 3 العظمى 16، طابا الصغرى 6 العظمى 17، الطور الصغرى 11 العظمى 20،
مرسى علم
الصغرى 12 العظمى 23،
الغردقة
الصغرى 10 العظمى 24،
شرم الشيخ
الصغرى 14 العظمى 22،
رفح
الصغرى 7 العظمى 17، كاترين الصغرى 3 العظمى 11،
سيوة الصغرى
9 العظمى 17، المنيا الصغرى 7 العظمى 18، الفيوم الصغرى 9 العظمى 17، رأس
سدر الصغرى
11 العظمى 19،
أبوسمبل
الصغرى 8 العظمى 21،
وسط الدلتا
الصغرى 10 العظمى 17،
أسيوط
الصغرى 7 العظمى 18، سوهاج الصغرى 8 العظمى 19
الأقصر
الصغرى 8 العظمى 20، أسوان الصغرى 9 العظمى 21 شلاتين الصغرى 14 العظمى، 24
حلايب
الصغرى 15 العظمى 21، الوادى الجديد الصغرى 6 العظمى 20،
قنا الصغرى
7 العظمى 20، نويبع الصغرى 15 العظمى 21،
السلوم
الصغرى 10 العظمى 17.
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