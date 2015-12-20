"الأرصاد": سقوط أمطار بالقاهرة والوجه البحرى وتكاثر للسحب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تكون خفيفة على الوجه البحرى، والقاهرة، والطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية أما الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

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القاهرة

الإسكندرية

دمياط

بلطيم الصغرى

الإسماعيلية

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

سيوة الصغرى

سدر الصغرى

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

الأقصر

حلايب

قنا الصغرى

السلوم

الصغرى 10 العظمى 17،الصغرى 11 العظمى 19، مطروح الصغرى 9 العظمى 17، بورسعيد الصغرى 13 العظمى 18،الصغرى 13 العظمى 18،11 العظمى 20،الصغرى 10 العظمى 18 السويس الصغرى 10 العظمى 18، العريش الصغرى 08 العظمى 18، نخل الصغرى 3 العظمى 16، طابا الصغرى 6 العظمى 17، الطور الصغرى 11 العظمى 20،الصغرى 12 العظمى 23،الصغرى 10 العظمى 24،الصغرى 14 العظمى 22،الصغرى 7 العظمى 17، كاترين الصغرى 3 العظمى 11،9 العظمى 17، المنيا الصغرى 7 العظمى 18، الفيوم الصغرى 9 العظمى 17، رأس11 العظمى 19،الصغرى 8 العظمى 21،الصغرى 10 العظمى 17،الصغرى 7 العظمى 18، سوهاج الصغرى 8 العظمى 19الصغرى 8 العظمى 20، أسوان الصغرى 9 العظمى 21 شلاتين الصغرى 14 العظمى، 24الصغرى 15 العظمى 21، الوادى الجديد الصغرى 6 العظمى 20،7 العظمى 20، نويبع الصغرى 15 العظمى 21،الصغرى 10 العظمى 17.