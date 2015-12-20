هيثم الحريرى: "دعم مصر" استنساخ لنفس آليات الحزب الوطنى و"الإخوان"

أبدى هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، تحفظه على مسمى "ائتلاف دعم مصر " لأن كل القوائم والنواب والمصريين يدعمون مصر وليست فئة بعينها، مشيراً الى أن الاسم دعائى وليس له معنى أو مدلول سياسى، كما لم يتم إعلان أى رؤية سياسة واضحة لأهدافه وتوجهاته .

وقال الحريرى، فى تصريحات خاصة، إن الائتلاف ما زال يسعى للسيطرة على مجلس النواب وجعل الديمقراطية داخل قاعة المجلس "شكلية"، والحوار "حوار الصم" دون أى فائدة تعود على مصر.

وأوضح الحريرى موقفه قائلاً :" الأغلبية المسيطرة بالبرلمان ستتقدم بقوانين ويلتزموا بالتصويت عليها بالموافقة بغض النظر عن أى وجهة نظر أخرى كما أنهم يسعون إلى السيطرة على المجلس من خلال اللجان النوعية بما يمثل استنساخ لنفس الآليات الخاصة بالحزب الوطنى وجماعة الإخوان".

وأضاف :" على الائتلاف وحده دون باقى نواب المجلس أن يتحمل كل النتائج السلبية التى يشعر بها الموطن نتيجة قرارات المجلس، وحالة السخط التى يشعر بها المواطن تجاه الحكومة ورئيس الجمهورية بسبب هذا الأداء السلبى".

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