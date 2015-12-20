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رئيس الزمالك لـ"الألتراس": "اللي هيقرب من فندق اللاعبين أمه تيجى تستلمه"

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رئيس الزمالك لـ"الألتراس": "اللي هيقرب من فندق اللاعبين أمه تيجى تستلمه" رئيس الزمالك لـ"الألتراس": "اللي هيقرب من فندق اللاعبين أمه تيجى تستلمه"
هدد رئيس الزمالك، روابط الألتراس "وايت نايتس"، بالتصدى لهم بكل حزم، حال تجمهرهم أمام فندق إقامة لاعبى أولاد ميت عقبة، مؤكداً أنه لن يتراخى فى اتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم.

وحذر رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات تليفونية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع الإعلامى خالد الغندور، عبر شاشة "LTC" قائلاً: "عندى أخبار إن الألتراس عايز يجيى بكرة عند فندق الزمالك، فأنا بحذر أهو وبقول لكل أم وأب لو ابنك هوب من فندق الزمالك تعالى استلميه، الشرطة هناك، وأمن النادى هناك، وعمالى هناك، ومش هسمح بهذه المهزلة، وبقول تانى فكر يابنى انت وهو 100 مرة قبل ما تعمل حاجة، وخد بالك انت اللى معتدى وأنا بدافع عن نفسى".

وأعرب رئيس الزمالك، عن استيائه من دور الدولة والشرطة فى التعامل مع روابط ألتراس أهلاوى، الذين تجمهروا أمام فندق إقامة النادى الأهلى، مؤكداً أن الشرطة انكسرت أمامهم وضاعت هيبة الدولة، موضحاً: "الدولة لو خايفة تروح، راحت فين هيبة الدولة، والشرطة انكسرت أمامهم وكان المفروض يستخدموا الغاز المسيل للدموع، أو خراطيم المياه لتفريقهم، ولو راح منهم حد عادى، لأن دى هيبة دولة".

وأشار إلى أنه أول من تصدى للألتراس فى ، وأنه يجب أن يُشكر على ذلك بدلاً من شكر رئيس سموحة، قائلاً: "الناس عمالة تشكر فيه، والأحق بالشكر هو الراجل المحترم اللي تصدى ليهم ووقف ضدهم، وتعرض للضرب والإهانة، ومازال صامداً".

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