الإبراشى" "أبو تريكة" وطنى ومخلص وعلينا الفخر بما قدمه فى الكويت

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إنه يجب علينا أن نفخر بمحمد أبو تريكة نجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، وبما قدمه فى الكويت خلال افتتاح استاد جابر الدولى.

وأضاف "الإبراشى"، ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على فضائية "دريم"، أن البعض يحاول تسييس الصورة التى ظهر بها محمد أبو تريكة بالكويت ويطالبوا بألا نفخر به، مضيفا :"لكن لا يجب أن نحاسب أبو تريكة على الانتماء العاطفى والفكرى لأنه كان يمكن أن يتلون مثل من تلونوا، ولكن هو رجل وطنى مخلص وقدم لمصر أضعاف ما قدمه بعض الذين لا يملكون إلا لسانا يقذفون به أى شخص".

- "اليوم السابع": كواليس انضمام أبو تريكة لـ"تحيا مصر"