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بالصور.. تجديد رخام حجر إسماعيل بالكعبة المشرفة

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بالصور.. تجديد رخام حجر إسماعيل بالكعبة المشرفة بالصور.. تجديد رخام حجر إسماعيل بالكعبة المشرفة
بدأت رئاسة شئون الحرمين الشريفين فى تجديد رخام حجر إسماعيل فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد الانتهاء من تجديد رخام الشاذروان - الجدار السفلى للكعبة المشرفة - وجدار حجر الكعبة بالرخام الفاخر، وذلك لتقادمه وظهور الصدأ والاصفرار عليه، ولأنه لم تعد عملية جليه وتنظيفه تجدى.

ويتكون حجر الشاذروان من 71 حجرا متفاوتة الحجم من الرخام الأبيض منها ثمانية أحجار عند موقع "المعجن" وهو الموضع الذى صلى فيه جبريل عليه السلام بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل كان يعجن فيها الطين بواسطة سيدنا إبراهيم وابنه سيدنا إسماعيل حين بناء البيت المعظم، ويعد رخام الشاذروان من أنفس حجارة المرمر فى العالم.

ومن وظائفه حماية جدار الكعبة من تسرب المياه إليها وصرفها إلى خارجها، وربط حبال ستارة الكعبة المشرفة فى 41 حلقة معدنية دائرية الشكل مثبتة فيه لهذا الغرض، وإبعاد الطائفين عن الاحتكاك بستار وجدار الكعبة حماية لها من التلف.

يذكر أن 36 ألف عامل يسابقون الزمن لإنهاء التوسعة بالكامل فى رمضان المقبل، حيث تبقى أعمال التشطيب بعد الانتهاء من الأعمال الخرسانية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

بالصور.. تغيير رخام الشاذروان أسفل الكعبة بعد ظهور الصدأ والإصفرار عليه
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