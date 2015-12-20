ضبط صاحب مجمع استهلاكى لإعادة تعبئة "سكر" غير صالح للاستهلاك بالقاهرة

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة صاحب مجمع استهلاكى لحيازته طن سكر مجهول المصدر، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين بالقاهرة تفيد بقيام صاحب مجمع استهلاكى لتعبئة المواد الغذائية (السكر) بإدارته بدون ترخيص وتجميع كميات كبيرة من السكر مجهول المصدر وتعبئته من جديد، وتدوين علامات تجارية غير معروفة وبيعها لأصحاب المحلات.

وبشن حملة استهدفت المجمع تم القبض على مالكه وضبط طن سكر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.