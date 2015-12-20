انطلاق الاتحاد العربى للمرأة المتخصصة الثلاثاء

تعقد الثلاثاء المقبل 22 و23 ديسمبر فعاليات مؤتمر الاجتماع التأسيسى للاتحاد العربى للمرأة المتخصصة، تحت رعاية السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ برعاية هيئة تنشيط السياحة المصرية، والذى يشارك فيه 200 سيدة عربية يمثلن 22 دولة عربية من مؤسسى الاتحاد العربى للمرأة المتخصصة .

وقال السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية إن الاتحاد هو أحدث الاتحادات العربية المتخصصة المنضوية تحت لواء المجلس، والتى تبلغ 53 اتحادا، تغطى النشاطات الاقتصادية المختلفة، ويُعنى بالقضايا التى تهم المرأة على مستوى الوطن العربى والاستفادة من تجارب وخبرات المرأة العربية فى كل المجالات فضلا عن أهمية إبراز دورها والمجالات التى أبدعت وتميزت فيها، والعمل على إيجاد الحلول للمشكلات التى تعانى منها المرأة فى الوطن العربى.

مضيفا أن الهدف من إنشاء الاتحاد العمل على تنمية المرأة العربية والرقى بها بما يعود على المجتمعات العربية بالخير والرفعة، والتركيز على القضايا التى تشغل المرأة العربية ومناقشة التحديات التى تواجهها إلى جانب التركيز على الاستفادة من قدرات المرأة العربية، فضلا عن تقديم العون للمرأة العربية التى تواجه تحديات وأعباء فى مناطق متعددة من الوطن العربى.

وأشار الربيع إلى أن الاتحاد سيكون درة الاتحادات العربية بما يضمه من الكثير من النماذج للسيدات العربيات اللاتى حققن نجاحا كبيرا فى مختلف المجالات فى العالم، وهناك نماذج متميزة ساهمن بجهودهن فى تطوير مجتمعاتهن، وأخريات تجاوزت شهرتهن الوطن العربى إلى آفاق عالمية يجب الاستفادة منهن لصالح الوطن العربى ودراسة تجاربهن للنهوض بالمرأة العربية فى مختلف المجالات.

ودعا الربيع إلى ضرورة تغيير النظرة القاصرة للمرأة فى بلادنا باعتبار أن المرأة نصف المجتمع وأساس الأسرة، مضيفا أن السنوات الماضية التى أعقبت ما سمى بثورات الربيع العربى تراكمت المشاكل التى عانت منها المرأة العربية ومازالت أكثر من غيرها.

وأضاف أن هناك الكثير من الأعباء التى تثقل كاهل المرأة العربية والمشاكل التى تواجهها سيكون من مهام الاتحاد الجديد العمل على إيجاد الحلول لها وتقديم الدراسات العلمية لمواجهتها والتغلب عليها.