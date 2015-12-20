إذا كنت مريض سكر أو كلى..حلوى المولد تشكل خطرًا على صحتك.. والحل فى الماء

حلوى المولد

الإسراف فى تناول حلوى المولد يتسبب فى الإصابة بأمراض القلب

حلوى المولد خطر على مرضى السكر

مريض الكلى.. حلوى المولد خطر على صحتك

حلوى المولد تزيد من إصابتك بالسمنة وتراكم الدهون على الكبد

"المولد النبوى الشريف" من أهم المواسم الاحتفالية لدى المسلمين وتناول حلوى المولد هى أهم مظاهر الاحتفال بتلك المناسبة .>من المعروف أن "حلوى المولد" تصنع بنسبة كبيرة من السكر، وتحتوى على سعرات حرارية عالية، وهنا يجب أن نتعرف على الأضرار التى قد تلحق بأصحاب الأمراض المزمنة نتيجة لنتناولهم لحلوى المولد.> وتؤكد الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن "حلوى المولد" تحتوى على سعرات حرارية عالية، ما يجعلها من أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب كتصلب الشرايين الناتجة عن ارتفاع نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية فى الدم، ولذا يجب على مرضى أمراض القلب عدم تناول أكثر من قطعة واحدة فى اليوم.>أضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن الإسراف فى تناول "حلوى المولد" تمثل خطرًا كبيرًا على مرضى السكر، لأنها تتسبب فى ارتفاع نسبته فى الدم، وقد تعرضهم للعديد من المضاعفات، وعليهم تناول قطعة صغيرة ثم تناول كوب كبير من الماء بعدها مباشرة والمشى لمدة نصف ساعة، والابتعاد عن تناول الملبن والسمسمية.>كما أشارت، إلى أنه يجب على مرضى الكلى الامتناع عن تناول حلوى المولد، لأنها تصنع من المكسرات التى تحتوى على نسبة عالية من الأملاح، التى تشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم، وتعرضهم "لكريزة الكلى".>أخيرًا تؤكد د.علا، أن الإسراف فى تناول "حلوى المولد" يتسبب فى تراكم الدهون على الكبد، وزيادة الوزن بشكل كبير، وهذا يرجع إلى ما تحتويه من نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية العالية، لذا ينصح بعدم الإسراف فى تناولها.