بالفيديو - نقطة جديدة لنيفيل.. فالنسيا يتعادل أمام خيتافي

(إفي): تعادل فالنسيا يوم السبت أمام ضيفه خيتافي بهدفين لمثليهما في الجولة الـ16 من الليجا على ملعب ميستايا.

كان خيتافي هو صاحب المبادرة حينما تمكن من التقدم عبر بابلو سارابيا (ق10) من ركلة حرة لمسها الحارس خاومى ولكنه لم يبعدها لتسكن الشباك.

لم تمر سوى أربع دقائق حتى أدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة باكو ألكاسير بعدما حول عرضية كانسيلو لداخل الشباك.

عاد الضيوف للتقدم مجددا (ق22) بواسطة أنخل لافيتا بعد خطأ فادح من المدافع التونسي أيمن عبد النور.

تعادل "الخفافيش" مجددا (ق35) بعد اختراق رائع من كانسيلو من على اليسار أوصل الكرة لألكاسير الذي مررها بمكر لسانتي مينا الذي أودعها المرمى.

ويعد هذا ثالث تعادل على التوالي لفالنسيا مع العلم بأنه لم يتمكن من تحقيق الفوز في أخر خمس مبارايات في الليجا.

بهذا التعادل ارتفع رصيد فالنسيا لـ22 نقطة في المركز السابع الذي قد يخسره في هذه الجولة بينما أصبح لخيتافي 16 نقطة في المركز الـ14 مؤقتا.

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