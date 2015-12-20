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بالفيديو - الغاني آيو يقود أستون فيلا لاقتناص نقطة من ملعب نيوكاسل

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بالفيديو - الغاني آيو يقود أستون فيلا لاقتناص نقطة من ملعب نيوكاسل بالفيديو - الغاني آيو يقود أستون فيلا لاقتناص نقطة من ملعب نيوكاسل

(إفي): خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على اللقاء الذي جمع نيوكاسل بضيفه أستون فيلا يوم السبت وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأقيم اللقاء على ملعب "سان جيمس بارك" معقل نيوكاسل وسط أجواء ممطرة للغاية كان لها بالغ الأثر على أداء الفريقين وعلى أرضية الملعب التي غمرتها المياه.

وتقدم أصحاب الأرض في النتيجة عبر القائد الأرجنتيني فابريسيو كولوتشيني في الدقيقة 38 من أحداث شوط المباراة الأول بعد ركنية الهولندي سيم دي يونج التي مرت من الجميع لتتهادي أمام المدافع الأرجنتيني الذي سدد بقوة في الشباك.

وفي الشوط الثاني عادل "الفيلانس" النتيجة في الدقيقة 61 عبر الغاني جوردان آيو بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا اليسرى لمرمى الحارس روب إليوت.

وبهذا التعادل يتوقف مسلسل انتصارات نيوكاسل في الجولتين السابقتين أمام كل من ليفربول وتوتنام على الترتيب ليصبح رصيده 17 نقطة في المركز السابع عشر بينما يظل أستون فيلا في قاع الترتيب برصيد سبع نقاط فقط جمعها من انتصار وحيد وأربع تعادلات و12 هزيمة.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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