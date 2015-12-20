زيدان: كامل تركيزي في فريقي وبنيتيث يقوم بعمل كبير مع ريال مدريد

(إفي): أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الرديف بريال مدريد "كاستيا" الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم، أنه يضع جام تركيزه مع فريقه "حتى نهاية الموسم" ولا يفكر في إمكانية قدومه كخليفة لرافائيل بنيتيث، المدير الفني الحالي للفريق المدريدي الأول.

وخلال مؤتمر صحفي يوم السبت دافع زيدان عن بنيتيث مؤكدا أنه يقوم بعمل كبير مع الفريق "هناك مدير فني للفريق الأول ويقوم بعمل كبير وأنا متواجد مع الفريق الرديف في الوقت الحالي. يتوجب علي التفكير في فريقي فقط، وبنيتيث يقدم عمله على أكمل وجه مع لاعبي الفريق الأول".

وبعد تعادله بهدف نظيف اليوم أمام تاباليرا دي لا رينا في الجولة الثامنة عشر، طالب زيدان بأن تكون الأسئلة الموجهة له خاصة بالمباراة فقط، موضحا في الوقت ذاته بأنه سيظل في منصبه حتى نهاية الموسم الحالي.

ويحتل الفريق المدريدي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة وبفارق 5 نقاط خلف المتصدر باراكالدو.

وقال في هذا الصدد "أضع تركيزي مع فريقي ولا أقرأ ما يكتب عني في الصحف. أعرف ما يحدث في الوقت الراهن، ولكني في الوقت ذاته أشعر بهدوء فيما أفكر فيه وكل ما أقوم به من أجل فريقي فقط وليس أي شيء آخر".

وأضاف "ريال مدري والمدرب يقومان بعمل كبير. أدعم بنيتيث، هو الشخص المناسب في المكان المناسب. عندما يخسر مباراة أو اثنين، الجميع ينتقدونه، نحن معتادون على هذا الأمر. أشعر بهدوء وأفكر فقط في الفريق الرديف حتى نهاية الموسم".