وزير الآثار ومحافظ القاهرة يفتتحان تطوير مسجد ميرزا الأثرى

افتتح د.أحمد عيسى وزير الآثار، ود.أسامة كمال محافظ القاهرة أعمال تطوير مسجد ميرزا الأثرى ببولاق أبو العلا، والذى أنشأه الأمير مصطفى بن الأمير يوسف جوربجى طائفة متحفظان الشهير بميرزا عام 1698 م، واستغرق مشروع التطوير الشامل للمسجد أكثر من أربع سنوات بتكلفة إجمالية بلغت 27 مليونا و250 ألف جنيه.

أكد المحافظ فى كلمته على أن هناك تعاونا وثيقا ما بين المحافظة ووزارة الآثار فى الحفاظ على كافة الآثار الموجودة بالقاهرة، والعمل على تحويلها إلى مناطق جذب سياحى داخلياً وخارجياً واستثمارها جيداً بما يساهم فى توفير فرص عمل لشباب المناطق التراثية، ولابد أن نعمل جاهدين على تشجيع صناعة التراث والآثار بتوفير العامل الحرفى المحترف فى ترميم وصيانة وزخرفة المنشآت القديمة من أعمال نحاس وخشب وزجاج وقيشانى وغيرها، وأن المحافظة تعد حالياً لعقد مؤتمر علمى للحفاظ على التراث بعد إجازة عيد الفطر المبارك يضم كافة المتخصصين، ومحبى الآثار لوضع الأسس العلمية للحفاظ على تراثنا الخالد.

وطالب المحافظ المثقفين وشباب المناطق التراثية ومحبى الآثار والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية بالتكاتف سوياً للحفاظ على الآثار، وما تم من تطوير وصيانة وتجميل ومشاركتهم للأجهزة التنفيذية بالمحافظة لحمايتها من أى تعديات عليها، أو على محيطها، والعمل على الارتقاء بآثار العاصمة.

شهد الافتتاح م.مفيد شوقى رئيس حى بولاق أبو العلا، ومحمد الشيخة رئيس رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار والذى استعرض أعمال التطوير التى شملت ترميم معمارى متكامل لكافة عناصر المسجد والخندق والموقع العام وترميم دقيق لكافة لوحاته الأثرية والأعمال الزخرفية مع إزالة آثار الترميمات العشوائية السابقة، بالإضافة إلى أعمال شبكات الكهرباء والمياه وإضافة إنذار للحريق والصوتيات.



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