مولر: نريد الفوز بكل الألقاب بغض النظر عن بقاء جوارديولا أو لا

(إفي): أكد توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ الالماني أن فريقه يسعى للفوز بكل الألقاب بغض النظر عن موقف مدربه بيب جوارديولا من التجديد للفريق البافاري أو الرحيل عنه بنهاية الموسم الحالي.

وقال مولر في تصريحات لقناة (سكاي): "نريد الفوز بكل شيء هذا الموسم، بغض النظر عن مدة عقد المدرب مع النادي".

وأوضح مولر أنه لا يعرف شيئا مؤكدا عن قرار جوارديولا لكن وسائل أعلام أجنبية وألمانية تؤكد أن الموسم الحالي سيكون الأخير للمدرب الكتالوني في ميونيخ.

وأضاف مولر "لا أعرف. الأمر على حد سواء، سواء اتخذ قرار بالتجديد أو لا. يوب هاينكيس كان قد اتخذ قرارا بعدم التجديد وفزنا حينها بالثلاثية (الدوري والكأس ودوري الأبطال)".

وأعلن جوارديولا أنه سيعلن قراره بنهاية جولة ذهاب الدوري الألماني لكرة القدم أي بعد مباراة هانوفر التي فاز بها الفريق البافاري على أرضه اليوم بهدف لمولر.

وسأل جوارديولا حول هذا الموضوع بعد المباراة ولكنه قال إنه ذكر أنه سيجيب "بعد يوم" من المباراة ضد هانوفر.