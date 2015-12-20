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مصرع الشخص الثالث متأثراً بجروحه إثر سقوط مقذوف من اليمن على نجران

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مصرع الشخص الثالث متأثراً بجروحه إثر سقوط مقذوف من اليمن على نجران مصرع الشخص الثالث متأثراً بجروحه إثر سقوط مقذوف من اليمن على نجران
أعلن مصدر أمنى سعودى مساء السبت عن مقتل ثلاثة أشخاص، سعودى واثنين يحملون الجنسية الهندية، نتيجة إطلاق مقذوف عسكرى من الأراضى اليمنية.

وقال المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى بمدينة نجران المقدم على بن عمير الشهرانى فى بيان له" أنه عند الساعة الخامسة والعشرين دقيقة من مساء السبت، باشر رجال الدفاع المدنى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكرى من داخل الأراضى اليمنية على مدينة نجران /جنوب غرب المملكة/، مشيرا إلى ان هذا المقذوف" نتج عنه استشهاد مواطن ووفاة عاملين من الجنسية الهندية".

ويأتى الهجوم بعد يوم واحد فقط من اعلان قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن، التى تقودها ، من تحذير المجتمع من انهيار الهدنة بسبب ما تقوم به ميليشيا الحوثى وقوات المخلوع صالح من تهديد لأمن واستقرار المنطقة مؤكدة ان أفعالهم تدل على عدم جديتهم فى إنجاح المفاوضات الجارية فى سويسرا، تحت رعاية الأمم المتحدة.

واعلنت القيادة أنه تم رصد صاروخين بالستيين تم إطلاقهما من الأراضى اليمنية تجاه المملكة، دون حدوث اى اصابات.

ودعت قيادة التحالف المجتمع الدولى إلى الحذر مما تقوم به الميليشيا الحوثية وقوات المخلوع صالح من تهديد لأمن واستقرار المنطقة والعمل على فرض إرادة المجتمع الدولى عليهم لأن أفعالهم تدل على عدم جديتهم فى التقيد بالهدنة الحالية وإنجاح المفاوضات.
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