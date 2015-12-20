فتح الباب لموهوبي الرياض للتسجيل في «إبداع 2016»

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية التابعة لها إلى حث الطلاب الراغبين في المشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2016م» للعام الدراسي 1436/1437ه إلى رفع مشروعاتهم إلكترونيًا.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين د. محمد العقيّل أن رفع المشروعات إلكترونيًا تمثل المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني لمراحل أولمبياد إبداع 2016م، في الفترة من 26/2 إلى 10/3/1437ه، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للأولمبياد www.ibda.org.sa.

ودعا العقيل جميع الطلاب المشاركين إلى تعبئة بيانات المشروعات بالتعاون مع مشرف المشروع، مشيرًا إلى أن نموذج بيانات المشروع يتضمن معلومات أولية عن المشروع وملخص وخطة تتضمن أهداف المشروع ومشكلة أو فرضية البحث والإجراءات وتحليل البيانات والنتائج المتوقعة والمراجع والمصادر.