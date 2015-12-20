أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فتح الباب لموهوبي الرياض للتسجيل في «إبداع 2016»

Google+ Print
فتح الباب لموهوبي الرياض للتسجيل في «إبداع 2016» فتح الباب لموهوبي الرياض للتسجيل في «إبداع 2016»

    دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية التابعة لها إلى حث الطلاب الراغبين في المشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2016م» للعام الدراسي 1436/1437ه إلى رفع مشروعاتهم إلكترونيًا.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين د. محمد العقيّل أن رفع المشروعات إلكترونيًا تمثل المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني لمراحل أولمبياد إبداع 2016م، في الفترة من 26/2 إلى 10/3/1437ه، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للأولمبياد www.ibda.org.sa.

ودعا العقيل جميع الطلاب المشاركين إلى تعبئة بيانات المشروعات بالتعاون مع مشرف المشروع، مشيرًا إلى أن نموذج بيانات المشروع يتضمن معلومات أولية عن المشروع وملخص وخطة تتضمن أهداف المشروع ومشكلة أو فرضية البحث والإجراءات وتحليل البيانات والنتائج المتوقعة والمراجع والمصادر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية