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سعود بن طواله: التحالف خطوة مباركة لدحر التطرف

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سعود بن طواله: التحالف خطوة مباركة لدحر التطرف سعود بن طواله: التحالف خطوة مباركة لدحر التطرف

    أشاد م. سعود بن مطلق بن طواله بالإعلان عن تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة وإقامة مركز عمليات مشتركة في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدحره.

وقال بن طواله: إن هذه الخطوة المباركة تجسيد لآمال المسلمين في كل مكان الذين يتطلعون إلى تعاون إسلامي مشترك في محاربة آفة الإرهاب واستئصاله. وأكد أن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد تبذل الجهود لتحقيق وحدة صف المسلمين وتضامنهم والمضي قدما للتصدي للإرهاب ودعم الجهود الدولية للقضاء عليه.

وطالب بن طواله جميع الدول العربية والإسلامية بالانضمام لهذا التحالف الذي تقوده المملكة بموقفها الحازم من قبل خادم الحرمين، فالمملكة دولة ذات ثقة ومعروفة بمواقفها النبيلة ونواياها الشريفة تجاه الأمة الإسلامية.

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