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«ابتناء» تتبنى مشروع «أم عبدالله» العصامية.. والجمهور يتفاعل

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«ابتناء» تتبنى مشروع «أم عبدالله» العصامية.. والجمهور يتفاعل «ابتناء» تتبنى مشروع «أم عبدالله» العصامية.. والجمهور يتفاعل

    أطلقت مجموعة "ابتناء" التطوعية، التي أسسها فريق من طالبات جامعة دار الحكمة لدعم المشروعات الناشئة، وسماً خاصاً #لدعم_أم_عبدالله على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، في أول بادرة تقوم بها المجموعة لمساندة هذه المرأة العصامية، الأمر الذي تفاعل معه الجمهور وبعض من مشاهير قنوات التواصل الاجتماعي وتبنوا إعادة نشر الوسم من خلال حساباتهم الشخصية، ما جعل العديد من الناس يتفاعلون ويحضرون لمركز ال"رد سي" مول للقاء أم عبدالله والتعرف على منتجاتها التي تنوعت بين المشروبات والمأكولات التقليدية كالقهوة العربية والشاي وكيك الدخن وغيرها.

قصة "أم عبدالله" ليست من ضرب الخيال وإنما هي من نسيج معاناة سيدة خمسينية مصابة بداء السكري، لا تكاد تجد ما تسد به رمقها من الجوع، فشَمّرت عن ساعديها وخرجت تطلب الرزق من الرزاق جل وعلا، حفرت حفرة بيديها العاريتين في الأرض لتشعل فيها الحطب وتعدّ الشاي، وأنشأت بسطة لبيع الشاي للمارة والسيارات العابرة، ومن تلك البسطة، بدأت "أم عبدالله" تجني ثمار صبرها وكفاحها، وبدأت في تحقيق الأرباح ما حفزها على تنويع ما تقدمه لزبائنها لزيادة الأرباح.

ثم التقت بفريق "ابتناء" الذي كان يسعى لتبني مشروع صغير للدخول به في مسابقة "أمواج الفرح" التي تقام بين الجامعات من عدة دول مختلفة.

وبدعم من "إنجاز "، وإشراف مباشر من سيدة الأعمال غادة غزاوي، تبنت عضوات "ابتناء" مشروع "أم عبدالله"، وتم إنشاء بسطة خاصة بها في "رد سي" مول لعرض منتجاتها.

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