«عشوائيون» يحاولون منع عمل لجنة للتعديات بمكة المكرمة

أحبطت بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة عملية تعدّ كبيرة على مجموعة من الأراضي تبلغ مساحتها الاجمالية أكثر من (60) ألف متر مربع بمنطقة الحسينية جنوب مكة المكرمة.

وقال المهندس عبدالعزيز بن محمد الصقعبي رئيس بلدية العزيزية الفرعية إن البلدية وبمساندة عدد من الجهات الامنية تمكنت من ازالة أربعة أحواش بحارة الدعود في منطقة الحسينية وموقعين خلف محطة المستقبل، لافتا الى أن الفرق الرقابية لاتزال تكثف نشاطها في مراقبة هذه المواقع، وأكد بأن البلدية لن تتهاون في تطبيق الانظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأشار الصقعبي الى أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الاراضي والممتلكات العامة مشيراً الى أن البلدية قامت بتكثيف الفرق الميدانية التى تعمل على مراقبة كافة الاحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للمحافظة على المال العام والقضاء على هذه الظاهرة العشوائية التي تعيق عملية التطوير.

من جانبه أفاد المهندس بندر العبدان رئيس قسم المراقبة أن البلدية أوقفت عملية الازالة بعد اعتراض وتجمهر مجموعة من "العشوائيين" ومنع اللجنة من أداء عملها، حيث آثرت اللجنة الانسحاب تلافياً للاشتباك معهم، وقد قامت اللجنة بإعداد محضر بذلك ورفعه للجهات المختصة. وقال ان اللجنة قامت بعدة جولات كشفت خلالها العديد من المواقع المخالفة وتمت ازالة عدد منها مباشرة، في حين تعذر ازالة عدد من المواقع، سيتم ازالتها لاحقا، وجميعها عبارة عن تعديات مقامة بطرق عشوائية، مؤكدا بأن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون.