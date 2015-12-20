توزيع بطانيات ومدافئ للأسر الفقيرة بهدا الطائف ووادي محرم

الطائف - إسماعيل إبراهيم

وزعت جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا أكثر من 160 بطانية ومدفأة للأسر الفقيرة والمحتاجة في القرى الواقعة بالمرتفعات الغربية من محافظة الطائف لإعانتهم على مجابهة برد الشتاء القارس والتي تصل حالياً الى أدنى درجاتها.

وأوضح أحمد بن محمد الطويرقي رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا في الطائف، أنه تم الشروع في توزيع إعانة الشتاء والمتمثلة في المدافئ الكهربائية والبطانيات، ولازالت الجمعية تواصل أعمالها لتغطية احتياجات موسم الشتاء لكافة الأسر التي ترعاها، ويعد برنامج إعانة الشتاء الذي تنفذه الجمعية ضمن عدد من البرامج الموسمية الإنسانية التي تأتي بناءً على المساعدات التي يقوم بها المحسنون من التجار والموسرين، معرباً عن شكره لجميع الموسرين والمحسنين الذين دعموا البرنامج لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة والمحتاجة. ومن جهة أخرى شاركت الجمعية في ورشة تنمية الموارد المالية التي عقدت بمقر جمعية البر الخيرية بوادي قيا، وتطرق فيها المدرب العالمي محمد بن مرزوق الحارثي إلى محاور تعزز الموارد المالية والأوقاف الخيرية.