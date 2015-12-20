محافظ البكيرية يدشن قافلة «نبراس» التوعوية

دشن محافظ البكيرية رميح بن صالح الشتيوي قافلة صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم (نبراس) للتوعية بأضرار المخدرات صباح أمس وذلك بالساحة الخارجية امام مقر ثانوية البكيرية، وبحضور مدير التعليم إبراهيم بن علي الشمسان وعدد من رؤساء الاقسام وقادة المدارس والمشرفين ومعلمي وطلاب المدارس بالمحافظة.

بداية تحدث رئيس رقباء عبدالله العازمي من مديرية مكافحة المخدرات بالقصيم عن الأضرار المترتبة عن تلك الآفة متعددة المخاطر التي تفتك بالمجتمع على المستويين الصحي والاقتصادي منوها بالطرق الوقائية وكيفية التحصين منها.

بعدها تحدث محافظ البكيرية بكلمة قال فيها: أهمية الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة لتحصين المجتمع، وتوعية الأسر للمحافظة على أبنائهم وغرس القيم الإسلامية لدى النشء.

بعد ذلك قام الشتيوي والحضور بجولة على القافلة التوعوية لما تحتويه من العديد من الوسائل الإرشادية لرفع معدل الوعي لدى المجتمع.