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مصورو الطيور يطالبون بتمكينهم من دخول المحميات

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مصورو الطيور يطالبون بتمكينهم من دخول المحميات مصورو الطيور يطالبون بتمكينهم من دخول المحميات
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جناح مصوري الطيور في «ملتقى ألوان »

الرياض - أحمد غاوي

    طالب عدد من مصوري الطيور في المملكة الهيئة العامة للحياة الفطرية بالتعاون معهم ومنحهم التصاريح اللازمة لدخول المحميات كي يتمكنوا من تصوير الطيور المتواجدة فيها وذلك لصعوبة ايجادها خارج المحميات.

جاء ذلك من خلال المشاركة في ملتقى الوان السعودية 2015 الذي تشارك فيه المجموعة بهدف تعريف الناس بالمجموعة وثقيفهم بالطيور المتواجدة في المملكة ونوادرها، وكذلك توزيع عدد من المنشورات بأنواع الطيور النادرة وتعريف المهتمين بالتصوير بأهداف المجموعة وكيفية التصوير ودعوة الناس الى تجنب صيد مثل هذه الانواع لندرتها في المملكة وبعضها نادر في العالم أجمع. ونقل عدد من المصورين أن الركن يحتوي على لقطات وصور نادرة جدا لندرة الطيور في العالم والبعض الاخر لصعوبة الوصول اليها، إذ ان بعض الطيور يستغرق من المصور أكثر من يوم والبعض الاخر يستغرق شهراً وأكثر يقضيها المصور في التثقف عن الطير ومراقبته ومراقبة تحركاته وانتظاره حتى يحط في المكان المناسب كي يستطيع تصويره بشكل جيد.

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