247 متسابقاً يختتمون «جائزة السائق المثالي».. وإعلان النتائج خلال أسبوعين

تدرس اللجنة التنفيذية لجائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي منح سيارات كجوائز للفائزين في المراكز الأولى خلال النسخة الثالثة من الجائزة إلى جانب إمكانية تقليل مدد شرط المخالفات بحيث تصبح سنتين بدلاً من ثلاث سنوات لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين الدخول في الجائزة.

وأكد رئيس جمعية السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية وعضو اللجنة التنفيذية للجائزة د. عبدالحميد المعجل، أنهم يدرسون العديد من المقترحات في النسخة الثالثة، بعد موافقة اللجنة التنفيذية لها ومن ثم لجنة أمناء الجائزة التي يترأسها فخريا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف.

وأشار إلى أنّ "جائزة السائق المثالي"، التي تنظمها لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع مرور المنطقة والجمعية السعودية للسلامة المرورية، تهدف لغرس مفهوم وثقافة السلامة المرورية لدى الأفراد وقطاعات الأعمال الحكومية والأهلية، وتحفيز وتشجيع مستخدمي المركبات على التقيد بالأنظمة المرورية، وتوفير بيئة آمنة، وتحفيز الشباب على القيادة المثالية ونشر روح التنافس بينهم، وتكمن رؤية الجائزة في بناء جيل واع يدرك اهمية الالتزام بقواعد المرور لتحقيق السلامة المرورية، ودخل 85 الف زائر على موقع الجائزة، سجل فيها أربعة الاف متسابق، وتم قبول 247 متسابقا.

وشكر د. المعجل، صاحب السمو الملكي سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وممثلي المؤسسات الحكومية وأفراد المجتمع والمقيمين، على تعاونهم المستمر مع لجنة السلامة المرورية، وتفاعلهم مع جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي وتوعية المجتمع بمخاطر الحوادث وكيفية تفاديها، مؤكداً أنّ مواصلة جهود التوعية المرورية عمل مستمر وركيزة من ركائز تحقيق السلامة المرورية، وتأتي هذه المسابقة لتسليط الضوء بما تخلفه تلك الحوادث من آثار وخيمة على الأفراد والمجتمعات، واتخاذ الإجراءات المناسبة لجعل الطرق أكثر أماناً لمستخدميها، وتقديم الجوائز للسائقين المثاليين.

وأشار المشرف على فرز المسابقة أحمد دحمان، أن تقسيم فئات النقل إلى فئتين الثقيل وفئة الخفيف والمتوسط، حيث تم تسجيل ما يقارب أربعة آلاف متسابق للجائزة من جميع الجنسيات، أكثر من 80% منهم سعوديون، تأهل منهم 247 سائقا انطبقت عليه الشروط، أكبر سائق مشارك يصل عمره إلى 80 عاماً، وكانت الشروط أن لا يكون قد حصل على مخالفة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وأن تكون لديه رخصة سياقة سارية المفعول، وأن يكون من سكان المنطقة الشرقية.

وقال دحمان: إن الاختبار اشتمل على عشر أسئلة نظرية فيها اختيارات، ومن لا يعرف الكتابة يتم قراءة الأسئلة له والخيارات، وهناك اختبار عملي ضمن عدة ظروف مناخية مختلفة لاختبار قدرة السائق على القيادة، وتم توفير ستة أجهزة محاكاة للقيادة، لافتاً إلى ان هناك دراسة لرفع قيمة الجوائز، موضحاً أنه من الممكن تعميم الجائزة على مستوى المملكة بعد الحصول على الموافقة من الجهات المختصة.

واسدل الستار أمس على جائزة السائق المثالي للعام الثاني بالاختبارات العملية والتطبيقية لأجهزة المحاكاة للسيارات في أرامكو بمدينة الظهران، وستعلن النتائج خلال الأسبوعين المقبليين في حفل سيتم فيه توزيع الجوائز على الفائزين.