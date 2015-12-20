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بوتين: تحدثت مع أصدقائنا السعوديين عن إمكانية العمل مع جميع الأطراف لحل الأزمة السورية

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بوتين: تحدثت مع أصدقائنا السعوديين عن إمكانية العمل مع جميع الأطراف لحل الأزمة السورية بوتين: تحدثت مع أصدقائنا السعوديين عن إمكانية العمل مع جميع الأطراف لحل الأزمة السورية

موسكو، لندن - رويترز، أ. ف. ب.

    قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو يمكنها العمل بسهولة مع جميع الأطراف لحل الأزمة السورية بما في ذلك الولايات المتحدة وبشار الأسد.

وقال بوتين "فيما يتعلق بالأزمة السورية نجد أن من السهل العمل مع الأسد والجانب الأميركي كليهما. تحدثت في الآونة الأخيرة عن هذا مع الرئيس أوباما ومع أصدقائنا من ومن دول عربية أخرى". وذكرت وكالات الأنباء أن هذه المقتبسات مأخوذة من فيلم وثائقي جديد سيبثه التلفزيون الروسي اليوم.

إلى ذلك قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن تأييد مجلس الأمن الدولي لخطة إنهاء الحرب في سورية "خطوة عظيمة إلى الأمام" لحل الأزمة .

وتتوقع الخطة وقف إطلاق النار في مطلع يناير.

ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة على الخطة التي تدعو المسلحين ونظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى الجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال هاموند في بيان صدر في لندن إن "سورية أصبحت أكبر أزمة إنسانية وأمنية في العالم".

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