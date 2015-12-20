مفاوضات السلام اليمنية في سويسرا ركزت على الملفين الأمني والإنساني

استأنفت يوم أمس بمدينة بازل السويسرية مباحثات سويسرا للسلام في اليمن بين وفد الحكومة الشرعية ووفد يمثل المتمردين الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح، تحت رعاية أممية بهدف إنهاء الأزمة في اليمن، وركزت المحادثات على الجانبين الأمني والإنساني.

أكد مصدر يمني مقرب من المفاوضات ل"الرياض" أنه تم استئناف التفاوض بلقاء جمع كافة الأطراف، وذلك بعد أن قاطع وفد المتمردين جلسات يوم الجمعة، وتم خرق الاتفاق المعلن قبل بدء المفاوضات بعدم الخروج بتصريحات إعلامية، حيث خرج الناطق باسم المتمردين الحوثيين بتصريحات تلفزيونية.

وحول سير أعمال المفاوضات أكد المصدر أنه تم مناقشة نقاط أهمها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعطاء معلومات عنهم، لكن وفد المتمردين وضع العراقيل أمام هذه النقطة وتنصل منها وانتهت الجلسة دون التوصل إلى اتفاق في هذا الجانب، كما تم مناقشة دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى محافظة تعز المحاصرة، والمحاولات جارية لإجبار المتمردين بالالتزام بها.

وكان الوفد الحوثي امتنع عن حضور جلسة الجمعة احتجاجا على ما وصفها بمخالفة الاتفاق الذي تم الخميس الماضي بشأن إدخال المساعدات إلى مدينة تعز.

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يواصلون خرق الهدنة وإطلاق النار المتوسط والثقيل على تعز والمناطق الأخرى في دلالة على عدم التزام المليشيات الانقلابية بأي اتفاقيات، وعدم احترامهم للهدنة القائمة.

وأضاف نحن نأمل أن تنجح المشاورات وندعم المشاورات وملتزمون ونتمنى أن يتم الضغط على المليشيات الحوثية بحيث تلتزم بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لكي يتم بناء جسور للثقة والبدء بتنفيذ القرار الدولي 2216 وإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية وعودة مؤسسات الدولة.

إسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة لليمن قال إن رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات التي تجري في سويسرا بين الحكومة اليمنية والمقاتلين الحوثيين جددوا التزامهم بوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه يوم الثلاثاء، مضيفاً أنه "حث كل الأطراف على احترام هذا الاتفاق والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية دون أي عائق للمناطق الأكثر تضررا في اليمن". وقال إن المحادثات ستستمر "للبناء على ما تم الاتفاق عليه في الأيام السابقة ومواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي عاجل للأزمة في اليمن".

وقال بيان للأمم المتحدة أن المبعوث الأممي أبدى قلقه العميق بشأن "التقارير العديدة عن وقوع انتهاكات لوقف العمليات القتالية" وإنشاء آلية لتعزيز الالتزام به.

وفي السياق ذاته، دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضو الوفد الحكومي في مشاورات جنيف عبدالعزيز جباري فريق الحوثي وصالح إلى التعامل بإيجابية ومسؤولية مع متطلبات السلام والبدء بخطوات جادة وملموسة أولها إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، وفك الحصار المضروب بقسوة على مدينة تعز كخطوة أولى والتي تساعد على التقدم نحو السلام الذي ننشده جميعا، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

وقال جباري "ندعوهم إلى تغليب المصلحة العامة ومصلحة اليمن الذي لا يخفى على أحد حجم المعاناة اليومية للمواطنين والتي تزداد يوميا بعد آخر وتتضاعف منذ أن اجتاحت المليشيا مؤسسات الدولة وانقلبت على كل التوافقات التي تم التوصل إليها في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني.

وأضاف "إذا كان الحوثي وصالح غير مستعدين لإطلاق سراح المعتقلين الذين اختطفوا بشكل غير قانوني وبشكل تعسفي فكيف سيسلمون السلاح وأجهزة الدولة المخطوفة". وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن الجميع يتحمل المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية أمام الشعب اليمني، مشيراً إلى أن خيار الحلول السلمية هي الخيارات الصحيحة، وأن خيار العنف والفوضى لم تجلب للبلاد والشعب سوى الدمار والخراب.