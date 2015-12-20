حبس عاملين لاتهامهما بقتل سباك بعد معاكسة فتاة بكرداسة

قررت نيابة كرادسة حبس عاملين لاتهامهما بقتل سباك خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب معاكسة فتاة بكرداسة 15 يوما على ذمة القضية.

كان الرائد محمد الصغير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة ومعاونه الرائد أحمد عاطف تلقى بلاغا يفيد بمقتل "س.أ" سباك، نتيجة إصابته بطلق نارى، وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب معاكسة فتاة أثناء سيرها بالشارع، وأطلقت بها الأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتل المجنى عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط اثنين من المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق.