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مرتضى منصور: هذه هي المراكز التي سيدعمها الزمالك في يناير

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مرتضى منصور: هذه هي المراكز التي سيدعمها الزمالك في يناير مرتضى منصور: هذه هي المراكز التي سيدعمها الزمالك في يناير

(إفي): توفى جيمي هيل، الرئيس السابق لجمعية اللاعبين المحترفين الإنجليزية وأحد أهم الرموز التي كانت سببا في شكل كرة القدم الحديث ببريطانيا، اليوم عن عمر يناهز 87 عاما، وفقا لما أعلنه أقاربه.

وكان هيل الذي يعاني من الزهايمر منذ 2008 قد تمكن في بداية الستينيات من الغاء الحد الأقصى لرواتب اللاعبين المحترفين الذي كان لا يزيد عن 20 استرليني أسبوعيا، وهو الأمر الذي صنع تحولا رهيبا في عالم الكرة.

هذا كما ان هيل كان صاحب فكرة منح ثلاث نقاط للفائز بدلا من نقطتين لجعل التعادلات أقل جاذبية وتحفيز اللعب الهجومي، وهو الاجراء الذي تبنته إنجلترا منذ بداية الثمانينيات.

هذا وينسب لهيل أنه سمح للاعبين بإجراء حوارات مع وسائل الاعلام وادخال لوحة النتائج الالكتروني في 1964.

وبدأ هيل مسيرته كلاعب محترف وشارك في 297 مباراة مع فولام ولعب كمدب مع كوفينتري ثم ترأس لاحقا نفس النادي.

وخلال ولايته أمر بتعديل ملعب هايفيلد رود، الذي أصبح أول استاد في البلاد يضم مقاعد للجلوس.

وأصبح هيل من أكثر الوجوه المعروفة في بريطانيا حينما عمل مذيعا لبرنامج (مباراة اليوم) في (بي بي سي).

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