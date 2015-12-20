بالصور..إسراء الطويل تغادر قسم شرطة بولاق الدكرور

غادرت منذ قليل، المصورة الصحفية إسراء الطويل، مقر قسم بولاق الدكرور، بعد الانتهاء من إجراءات تنفيذ قرار إخلاء سبيلها.

وسادت حالة من الفرحة ممزوجة بالدموع بين أهالى وأصدقاء "إسراء"، المتواجدين أمام قسم بولاق.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أخلت سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل، ظهر أمس السبت، فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، على خلفية اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لظروفها الصحية.

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إسراء الطويل تتنفس الحرية بعد 203 أيام حبسا احتياطيا.. المصورة الصحفية خضعت لـ12 جلسة تجديد حبس.. و"السوشيال ميديا" تُغير مسار القضية وتدعمها بتعاطف المواطنين بعد تأكيد فريق طبى حاجتها لعلاج مكثف

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إخلاء سبيل إسراء الطويل فى اتهامها بتكدير السلم والانضمام لجماعة إرهابية



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