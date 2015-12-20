عبور 312 ناقلة بترول قناة السويس خلال نوفمبر بحمولات 24 مليون طن

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى للقناة شهد خلال شهر نوفمبر الماضى عبور 312 ناقلة بترول بحمولات 24 مليون و411 الف طن، طبقا للحمولة الساكنة أقل من 50 ألف طن وحتى 300 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية، صادرة عن هيئة قناة السويس، أن إحصائيات ناقلات البترول حسب الحمولات الساكنة أقل من 50 ألف طن، أن 88 ناقلة بترول بحمولة 2515 ألف طن عبرت القناة القديمة، و77 ناقلة بترول بحمولة 2240 ألف طن بالقناة الجديدة.

وفى نطاق الحمولات الساكنة من 50 إلى 100 ألف طن، عبرت القناة القديمة من الشمال 26 ناقلة بترول بحمولة 1753 ألف طن ومن الجنوب 23 ناقلة بحمولة 1516 ألف طن.

وأشارت التقارير الملاحية، الى أنه فى نطاق الحمولات الساكنة من 100 الى 150 الف طن، عبرت من الشمال 32 ناقلة بترول بحمولة 3642 ألف طن، ومن الجنوب 14 ناقلة بترول بحمولة 1580 ألف طن، وفى نطاق الحمولات من 150 الى 200 ألف طن، عبرت من الشمال 12 ناقلة بترول بحمولة 1910 ألف طن ومن الجنوب 21 ناقلة بترول بحمولة 3350 ألف طن.

وأوضحت التقارير، انعدام عبور ناقلات بترول فى نطاق الحمولات الساكنة من 200 إلى 250 ألف طن ، بينما فى نطاق الحمولات من 250 الى 300 ألف طن عبرت 3 ناقلات بترول من الجنوب بحمولة 895 ألف طن، وفى نطاق أكثر من 300 ألف طن عبرت 16 ناقلة من القناة الجديدة بحمولة 5010 ألف طن ليصل إجمالى عدد ناقلات البترول من الشمال 158 ناقلة بحمولة 9820 ألف طن ومن الجنوب 154 ناقلة بحمولة 14 مليون و591 الف طن بإجمالى ناقلات 312 ناقلة بترول وحمولات 24 مليون و411 ألف طن.

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