نائب بالسويس يحتفل بحملته الانتخابية بحضور رفعت السعيد ورئيس "التجمع"

عقد النائب البرلمانى عبد الحميد كمال بمكتبه فى السويس، مساء أمس السبت، احتفالا بمناسبه فوزه بانتخابات مجلس النواب، بحضور الدكتور رفعت السعيد المفكر السياسى ورئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ومحمد سعيد وسيد أحمد حسن القيادات باليسار المصرى.

بدأ الاحتفال بكلمة الدكتور رفعت السعيد، بأن شعب السويس أثبت أن الموقف السياسى انتصر على المال السياسى، مؤكدا أن البرلمان سيشهد معركة الدفاع عن العدل الاجتماعى الحقيقية، وليست التى يذاع عنها وتكون نهايتها أن الفقراء يزدادون فقراً والأغنياء يزدادون ثراء.

ووجه السعيد، رسالة للرئيس السيسى قائلاً:"لا تصدق وزراء الحكومة فإن بعضهم يخدعونك ويخدعون أنفسهم، وأحذر من ثورة الجياع".

وقدم النائب عبد الحميد كمال، الشكر لشعب السويس وأصواتهم الشريفة الانتخابات التى هزمت المال السياسى، لافتا إلى أن شعب السويس معروف بالنضال والكفاح، مؤكدا أنه ملتزم بكل برامج العدالة الاجتماعية والدفاع عن الفقراء.

وقال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن شعب السويس قدم نموذجا فى النضال ومحاربة المال السياسى، موضحا أن هذا المال لن يتوقف عند هذا الحد، بل إن الخاسرين بانتخابات مجلس النواب سيحاربون على المجالس المحلية ومحاولة شراء هذه مقاعدها.

وفي نهاية الحفل، تم توزيع شهادات تقدير على أعضاء الحملة الانتخابية تقديراً لدورهم التطوعى المثمر.



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