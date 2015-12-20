أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب بالسويس يحتفل بحملته الانتخابية بحضور رفعت السعيد ورئيس "التجمع"

Google+ Print
نائب بالسويس يحتفل بحملته الانتخابية بحضور رفعت السعيد ورئيس "التجمع" نائب بالسويس يحتفل بحملته الانتخابية بحضور رفعت السعيد ورئيس "التجمع"
عقد النائب البرلمانى عبد الحميد كمال بمكتبه فى السويس، مساء أمس السبت، احتفالا بمناسبه فوزه بانتخابات مجلس النواب، بحضور الدكتور رفعت السعيد المفكر السياسى ورئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ومحمد سعيد وسيد أحمد حسن القيادات باليسار المصرى.

بدأ الاحتفال بكلمة الدكتور رفعت السعيد، بأن شعب السويس أثبت أن الموقف السياسى انتصر على المال السياسى، مؤكدا أن البرلمان سيشهد معركة الدفاع عن العدل الاجتماعى الحقيقية، وليست التى يذاع عنها وتكون نهايتها أن الفقراء يزدادون فقراً والأغنياء يزدادون ثراء.

ووجه السعيد، رسالة للرئيس السيسى قائلاً:"لا تصدق وزراء فإن بعضهم يخدعونك ويخدعون أنفسهم، وأحذر من ثورة الجياع".

وقدم النائب عبد الحميد كمال، الشكر لشعب السويس وأصواتهم الشريفة الانتخابات التى هزمت المال السياسى، لافتا إلى أن شعب السويس معروف بالنضال والكفاح، مؤكدا أنه ملتزم بكل برامج العدالة الاجتماعية والدفاع عن الفقراء.

وقال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن شعب السويس قدم نموذجا فى النضال ومحاربة المال السياسى، موضحا أن هذا المال لن يتوقف عند هذا الحد، بل إن الخاسرين بانتخابات مجلس النواب سيحاربون على المجالس المحلية ومحاولة شراء هذه مقاعدها.

وفي نهاية الحفل، تم توزيع شهادات تقدير على أعضاء الحملة الانتخابية تقديراً لدورهم التطوعى المثمر.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك